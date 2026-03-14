En Estados Unidos existen varias profesiones que ofrecen ingresos muy por encima del promedio y que, además, mantienen una fuerte demanda laboral. Algunas de estas ocupaciones superan los 50 dólares por hora, impulsadas por la necesidad de personal altamente capacitado en áreas estratégicas.

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Entre los puestos mejor pagos se destacan los desarrolladores de software, con ingresos cercanos a los 63 dólares por hora y un salario anual que ronda los 131.000 dólares. También aparecen los gerentes de marketing, cuyo trabajo consiste en diseñar estrategias comerciales y posicionar productos o servicios, con remuneraciones que pueden alcanzar los 76 dólares por hora.

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Otro de los perfiles demandados es el de analistas financieros, profesionales encargados de evaluar inversiones, elaborar informes económicos y orientar decisiones empresariales. Sus ingresos pueden superar los 77 dólares por hora.

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La lista también incluye a gerentes de recursos humanos, responsables de los procesos de contratación, capacitación y desarrollo del personal dentro de las compañías, con salarios que superan los 67 dólares por hora.

En el ámbito sanitario, los enfermeros especializados figuran entre los trabajadores más buscados del mercado laboral estadounidense, con pagos cercanos a los 63 dólares por hora y una proyección de crecimiento muy elevada para los próximos años.

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Además, profesiones vinculadas a la comunicación y las relaciones públicas también integran el ranking, con salarios que rondan los 132.000 dólares anuales.

Los especialistas coinciden en que estas áreas concentran buena parte de las oportunidades laborales mejor remuneradas debido a la combinación de alta demanda, escasez de talento calificado y la creciente importancia de la tecnología y la gestión estratégica en las empresas.