A 10 meses del brutal crimen de Tomás Tello, el joven de 18 años que fue asesinado por una patota en Santa Teresita en Año Nuevo, la fiscalía pidió la elevación a juicio. Ahora resta conocer la resolución de la Justicia que, en el caso de ser positiva, los siete sospechosos estarán sentados en el banquillo de los acusados -se presume- el próximo año.

A lo largo de la investigación hubo hasta 16 detenidos, pero quienes quedaron vinculados a la causa son Damián “El Kope” Kopelián (21); acusado de homicidio agravado, Federico Gonzalo Brandán (22), Nicolás Roberto Ochoa (27), Carlos Amestoy (29); acusados de ser partícipes primarios necesarios, y Dylan Morel (18), Alexis González (18) y Lucas Carrillo (18); imputados por ser partícipes primarios. Todos están con prisión preventiva desde febrero.

El cuchillo con el que apuñalaron a Tomás jamás apareció. Pese a esto, lo que sí pudieron acreditar los investigadores es que el atacante, que sería “El Kope”, utilizó un elemento cortopunzante de más de cinco centímetros de largo, algo que se logró determinar tras las pericias médicas.

“Me metí a separar”: la defensa de uno de los imputados

En su declaración, Federico Gonzalo Brandán confirmó que estuvo en el lugar del hecho, pero se desligó del homicidio. “Me metí a separar, no me dieron bola y ahí es cuando se me ve en la casa”, señaló.

Al mismo tiempo, aseguró que no conocía a Tello y apuntó contra dos de los imputados: “Lo vi a Amestoy dándole un ladrillazo en la cabeza a Tello, el pobre ya no daba más. Cuando salgo de la casa, venía Kopelián con un cuchillo grande en la mano, se lo guardó en la cintura y salió corriendo”.

En un tono similar, Lucas Carillo fue otro de los que se desvinculó del crimen. “Me enteré al otro día que lo mataron a este pibe, no sabía, no tengo nada que ver”, indicó en una audiencia realizada el 30 de abril. Sin embargo, en una rueda de reconocimiento, testigos lo marcaron cerca de la casa donde murió Tello y luego retirándose del lugar con los imputados.

La impactante declaración del papá de Tomás Tello

Daniel Tello, el papá de Tomás, declaró en la causa y contó que -sin saberlo- días antes del crimen intervino en una pelea en donde estaban involucrados quienes serían los presuntos asesinos.

En su testimonio, que fue incorporado en el pedido de elevación a juicio al que accedió TN, sostuvo que la madrugada del sábado 23 de diciembre se metió en medio de un conflicto al ver que varios jóvenes estaban golpeando a otros dos. “Me enteré de que estos dos pibes que defendí fueron los que mataron a mi hijo, no lo puedo creer”, remarcó sin dar nombres.

“Anoche -por el día previo al asesinato- antes de salir mi hijo me dijo ‘papi, los dos pibes que vos defendiste la otra vez, me andan buscando, fueron a la plaza de la 41 y la rotonda y preguntaron por mí'. Ahí le dije que no vaya a la Costanera porque siempre hay problema, y bueno, después pasó lo que pasó”, lamentó.

Todavía se aguardan los resultados de la última pericia, que es la de reconstrucción del hecho. Esta permitirá ubicar a cada uno de los acusados en la escena del crimen. “Con esto se termina de cerrar el círculo probatorio”, le dijo a TN Adrián Rodríguez, uno de los abogados de la familia de Tello.

Esta prueba podría reforzar la hipótesis de la fiscalía, a cargo del fiscal Pablo Gamaleri de la UFI N°11 de Dolores, quien sostiene que se trató de un crimen con alevosía, es decir, que los presuntos asesinos planificaron la emboscada.

Así fue el crimen de Tomás Tello

El conflicto de Tomás con sus agresores comenzó dos días antes de Navidad, cuando la víctima organizó una fiesta en su casa y no les permitió el ingreso.

Los atacantes no olvidaron lo que ocurrió aquella noche y la mañana del 1° de enero de 2024 empezaron a hostigarlo en la orilla del mar, en una secuencia que quedó grabada por el celular de un testigo.

El joven intentó escapar, pero fue perseguido por más de seis cuadras cuando estaba con su primo, la novia de este y dos amigos, según pudieron reconstruir los investigadores.

A las 7.10, en la intersección de la calle 44 y la avenida Costanera, lo acorralaron en la entrada de una casa y lo atacaron a golpes, mientras impedían que Tomás sea ayudado. En medio del tumulto, uno de ellos lo acuchilló en el pecho. Tras el llamado al 911 de un vecino, la Policía fue hasta el lugar junto con una ambulancia.

Tomás fue trasladado de urgencia al hospital de Santa Teresita, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. El resultado de la autopsia determinó que murió de una puñalada en el corazón.

