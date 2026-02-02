Un vecino de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, fue atacado a balazos este sábado por un grupo de siete motochorros cuando intentó defender a su hijo y a un amigo del joven, que estaban siendo asaltados en plena vía pública. Aunque los delincuentes dispararon cuatro veces, ninguna bala impactó en las víctimas.

El hecho ocurrió cerca de las 23, en el barrio Padre Mario, mientras los adolescentes conversaban en la vereda frente a la casa de uno de ellos. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en un domicilio de la cuadra.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa cómo los jóvenes son abordados de manera repentina por los motochorros, que se desplazaban en cuatro motos. Rodeados y amenazados con armas de fuego, los adolescentes entregaron sus bicicletas sin ofrecer resistencia e intentaron alejarse del lugar.

Sin embargo, la situación escaló cuando el padre de uno de los chicos salió corriendo de su casa al escuchar el ruido de las motos. Con un caño en la mano, logró golpear a uno de los delincuentes en la nuca y empujar a otros dos, que cayeron de la moto en la que se desplazaban.

Tras reincorporarse, los asaltantes escaparon con las bicicletas cargadas sobre los hombros. Mientras huían, uno de ellos efectuó cuatro disparos contra las víctimas, que se refugiaron detrás de una camioneta utilitaria y un árbol. Ninguno de los tiros dio en el blanco.

“Podría haber sido un desastre”, aseguró Gustavo, el padre que intervino en el hecho, en declaraciones al canal Todo Noticias. “Yo reaccioné cuando vi que le pegaron a mi hijo con el arma en la cabeza. Pensé que después de los golpes venían los tiros”, relató.

Los sospechosos continúan prófugos y son intensamente buscados por personal de la Policía Bonaerense, que analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificarlos.