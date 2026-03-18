Foto * Marcelo Scoppa/Enfoque Rojo

Ese día marcó un antes y un después para el fútbol femenino argentino. Con la firma del acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino y Futbolistas Argentinos Agremiados, se dio inicio formal a la era profesional, una conquista histórica que comenzó a trazar un nuevo rumbo para la disciplina.

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Siete años más tarde, el balance muestra un crecimiento sostenido, con mejoras en lo económico, lo deportivo y lo estructural, aunque todavía con desafíos por delante.

Uno de los avances más significativos se registra en el aspecto salarial: el sueldo mínimo para futbolistas alcanza actualmente los $786.000, con un incremento interanual del 40%, superando la inflación anual del 31,5%.

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A nivel competitivo, el torneo se volvió más federal. La participación de clubes fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires creció un 31%, pasando de un único representante a cinco equipos del interior en la temporada 2026, ampliando la base y el alcance del certamen.

En cuanto a la difusión, la disciplina dio un salto en visibilidad. De contar con apenas dos partidos televisados, se pasó a la transmisión completa de la competencia a través de la plataforma LPF Play, facilitando el acceso y el seguimiento del público.

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El impacto también se trasladó al plano internacional. Por primera vez, un club fuera de Buenos Aires logró clasificarse a la Copa Libertadores: Belgrano de Córdoba marcó un hito al convertirse en el primer equipo del interior en alcanzar esa instancia.

El torneo local, además, se consolidó como semillero de la Selección argentina. Entre 2021 y 2026, de las 33 jugadoras convocadas al seleccionado mayor, 24 surgieron del ámbito doméstico, reflejando el fortalecimiento del campeonato.

En lo organizativo, la competencia dejó atrás su formato experimental y adoptó una planificación integral, con un calendario que contempla fechas FIFA, compromisos de la Selección y la Copa Libertadores femenina, brindando mayor previsibilidad a clubes y jugadoras.

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Por último, se afianzó el desarrollo formativo con la obligatoriedad de las categorías juveniles Sub 14, Sub 16 y Sub 19, un paso clave para garantizar el crecimiento a largo plazo.

A siete años del inicio del profesionalismo, el fútbol femenino argentino evidencia avances concretos que marcan una evolución clara. Si bien aún queda camino por recorrer, el presente confirma que ya no es el mismo que aquel de 2019.



