En su estreno, la joven de 21 años se medirá ante Kamilla Rakhimova, una rival conocida con la que ya tuvo un cruce reciente. Aquel antecedente, disputado semanas atrás, dejó sensaciones parejas más allá del resultado, por lo que el duelo en suelo estadounidense aparece como una nueva oportunidad para medir su evolución.

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Instalada en el puesto 63 del ranking, Sierra llega con mayor rodaje sobre canchas rápidas y con la intención de sostener su progreso dentro del circuito. Su presente invita a ilusionarse: viene sumando experiencia en torneos de alto nivel y apunta a dar un salto que la acerque definitivamente a la elite.

El certamen en Miami no solo representa un desafío deportivo, sino también una vidriera ideal para seguir consolidando su nombre en el tenis femenino.

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Además, la argentina será la única representante nacional en el cuadro principal, lo que suma responsabilidad y protagonismo.

El partido está previsto para este miércoles alrededor de las 16hs, con transmisión televisiva a través de ESPN 2 y Fox Sports, además de la plataforma Disney+.



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