Luego de consagrarse como el máximo anotador del Sudamericano Sub 17 y firmar la renovación de contrato con Lanús, el marplatense Thomas De Martis atraviesa un momento soñado. En diálogo con Marca Deportiva, el delantero de la categoría 2008 compartió sus sensaciones en este presente que lo encuentra brillando tanto en la Selección Argentina como en su club.

“Es una alegría inmensa poder ayudar al equipo. Siempre lo que quiero es aportar desde donde se pueda. Estoy muy contento, así que a seguir mejorando”, expresó De Martis, tras recibir el premio al goleador del certamen continental, donde convirtió seis goles: dos a Chile, dos a Bolivia, uno a Perú y otro a Colombia. A pesar de no haber sido titular en todos los encuentros, su efectividad fue determinante para el equipo nacional. “Yo siempre estoy tranquilo, tanto si juego como no juego y en lo anímico también. Por más de que vaya al banco y después me toque entrar 5, 10 o 20 minutos siempre voy a dar lo mejor”, afirmó.



Más allá del reconocimiento individual, De Martis también analizó el desempeño de la “Albiceleste”, que finalizó en el sexto lugar del torneo: “El último partido con Colombia fue el que desaprovechamos más oportunidades. Entramos dormidos y confiados a la cancha. Los primeros dos goles nos cayeron mal, pero si podíamos sacar un empate o una victoria, nos clasificábamos a semifinales y hubiese sido otra historia”.

Aunque el título se escapó, Argentina logró el objetivo principal: clasificarse al Mundial de la categoría, que se disputará del 5 al 27 de noviembre en Qatar. “El momento de la clasificación fue hermoso para todos los chicos, estábamos muy contentos pero también un poco decepcionados por no pasar a la semifinal”, admitió. De cara a ese gran desafío, el marplatense mantiene los pies sobre la tierra: “Me imagino el momento ese, pero hay que ir paso a paso y seguir entrenando para poder estar en la lista”.

El joven con pasado en River de Mar del Plata también destacó la influencia de Diego Placente, entrenador del seleccionado juvenil y dijo: “Es un gran entrenador, tanto él como todo el cuerpo técnico. Genera mucha unión en el grupo. Él me pide que esté en el área, que anticipe el primer palo, así como hice varios goles de cabeza en el torneo”.

En paralelo a su gran actuación internacional, Lanús no dudó en apostar por su futuro. Con 60 goles en solo dos años en las inferiores del club, el “Granate” decidió renovar su vínculo hasta 2027, apenas unos meses después de que firmara su primer contrato profesional. De Martis se mostró agradecido por el recibimiento a su regreso: “Todos los chicos me recibieron de la mejor manera y estaban muy contentos por como me fue en el torneo. Ahora toca ayudar al club”.

El apodado “Tanque”, que tiene a Lautaro Martínez como ídolo y modelo a seguir, se refirió a la ciudad que lo vio crecer y a donde elige venir en su tiempo de descanso y cerró: “Venir a Mar del Plata siempre que puedo es una alegría porque puedo estar con mi familia, con mis amigos”.