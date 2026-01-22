Peñarol (octavo) consiguió un valioso triunfo como local al vencer al séptimo de la tabla de posiciones por 77 a 73 en el Polideportivo, en un duelo que se definió recién en los segundos finales.

El conjunto milrayitas construyó la primera diferencia importante en el primer cuarto, que cerró con autoridad por 27 a 19, apoyado en su eficacia ofensiva y una defensa firme.



En el inicio del segundo período, un triple de Gastón Córdoba estiró la ventaja hasta 14 puntos (36-22) en apenas dos minutos y medio de juego. Sin embargo, Gimnasia reaccionó con carácter. Ajustó su defensa y, con un parcial de 10 a 0, volvió a meterse en partido para irse al descanso largo abajo por apenas 45 a 41.

El tercer cuarto volvió a ser favorable a Peñarol, que logró sostener la diferencia y cerró el parcial 64 a 57, con una gran producción de Agustín Pérez Tapia, autor de 13 puntos, y Gimnasia tuvo el aporte de Cisneros, que sumó 10 puntos.



El cierre fue vibrante y muy parejo. Gimnasia empujó hasta el final, pero Peñarol mostró temple en los momentos decisivos, con un Al Thornton inspirado (máximo anotador del equipo junto a Pérez Tapia con 13 puntos) para contener el último intento visitante y sellar el 77 a 73 definitivo.

