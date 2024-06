Pocas veces desde que emigró a Europa, Marcos Siebert tiene la oportunidad de volver a Mar del Plata en pleno desarrollo de la temporada de primer nivel internacional. Este año se le dio y, luego de tres fechas del campeonato GT Open donde está peleando el título junto a su compañero Diego Menchaca a bordo del Mercedes-Benz, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre este momento.

“Viene siendo un año muy bueno, ahora estoy descansando y desconectando un poco porque tenía tres semanas entre fecha y fecha. Me salió la oportunidad de venir 10 días a Argentina y estoy disfrutando un poco de la ciudad”, comentó. Refiriéndose al gran objetivo deportivo que se planteó para la temporada de GT Open, dijo que “el objetivo de la temporada es pelear el campeonato porque tenemos los mismos pilotos en el mismo auto; aunque después hay que correr obviamente. Hay un nivel muy alto, muchos pilotos oficiales de todas las marcas. Tuvimos un buen inicio de año y estamos prendidos en el campeonato”.

Todavía no se les dio la victoria en la temporada pero no los desespera porque la regularidad es la clave: “somos una alineación que está dispuesta a pelear. El torneo tiene un sistema de hándicap donde, cuando entrás en boxes, en vez de cargarte plomo como en otras categorías; nosotros en la última parada penalizamos 10 segundos más que los otros cuando te va bien. Por eso a veces la victoria es un poco más difícil y es tan importante la regularidad”.

Viene de una competencia en Spa, Bélgica donde compitió 500 kilómetros y no fueron dos carreras más cortas, como en las dos presentaciones anteriores que tuvo la categoría en la temporada: “la de Monza será más endurance también, como lo fue Spa, por lo que son más de 3 horas de carrera. Tengo cierta ventaja porque corrí en este tipo de competencia y eso hace que seas más inteligente. Hay que administrar neumáticos, ahorrar combustible y en Bélgica veníamos muy bien pero tuvimos un problema en la última parada en boxes donde se quedó trabada una rueda y perdimos 40 segundos”.

Esta temporada también tuvo una particularidad porque en medio de la doble fecha en Hockenheim, Alemania se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Juan María Traverso, un referente para él y a quien conoció personalmente. Al respecto, Siebert indicó que “El Flaco para todos los pilotos de mi rango de edad, no sólo para mí, ha sido un referente a pesar de que tomé su último tramo como piloto. De todas maneras, siempre tuve presente su mito, como era. Iba a la escuela y nos pasábamos los momentos del flaco puteando”, recordó. Pero después de verlo como una figura destacada, tuvo la chance de compartir una cena con él: "una vez que tuve mis resultados en Europa pude conocerlo y charlar porque me senté con él en una cena de la Asociación Argentina de Volantes. Me decía "vos a todos estos no les des pelota, vos sos bueno de verdad", recordó.

Puede interesarte

Para cualquier piloto, hoy Marcos Siebert está en un lugar privilegiado. Muchos sueñan con ocupar aunque sea por una carrera su butaca para sentir lo que eso significa. Si bien sus años en Europa lo hacen parecer más natural, a veces el marplatense tiene momentos particulares donde se da cuenta lo que ha alcanzado: “a uno le empieza a parecer normal. Desde que tengo uso de razón estoy corriendo en circuitos como Spa e Imola con los mejores autos del mundo. Hay momentos en los que me rescato. Hay uno que me suele pasar seguido es cuando estás en la grilla por largar. Este año en Portimao por ejemplo, tenía un Lamborghini al lado y una Ferrari adelante. Cuando corría en Fórmula, miraba los GT y pensaba que daría cualquier cosa por subirme a manejar eso. Cuando lo pensas en frío es fuerte”.

También contó otra de las situaciones donde le “cae la ficha" de lo que está haciendo: "me pasó el año pasado en ELMS, cuando venía ganando una carrera y salió un Pace Car que te baja las pulsaciones. Iba calentando gomas adentro del coche ese que era una nave espacial y pensaba “mirá donde estoy sentado, loco”.

Siebert es uno de los destacados embajadores del deporte de Mar del Plata y este año tiene el gran desafío de ser campeón en el GT Open, algo que no pudo lograr en 2023 para enfocarse en el campeonato de European Le Mans Series que finalmente obtuvo. Está en ese camino y todo parece indicar que es factible que pueda cumplirlo.