SICONARA Mar del Plata mantiene los barcos activos
La seccional negocia el salario por producción con las cámaras del sector fresquero. El miércoles se reúnen con la conducción nacional del sindicato.
La asamblea de SICONARA Mar del Plata resolvió continuar trabajando bajo un plan de lucha mientras aguarda el cierre de la paritaria con las cámaras pesqueras. Así lo confirmó el secretario de la seccional, Daniel Flores.
El plan incluye el refuerzo de los controles de producción, descargas y del sistema de gestión de seguridad a bordo. "No es solamente parte del plan de lucha, sino nuestra responsabilidad", afirmó Flores en diálogo con El Marplatense.
El miércoles se realizará una reunión con las cámaras del sector. Participarán el secretario de la seccional, Daniel Flores; el referente local Marcelo Torres; Jorge Maldonado, coordinador de Políticas Pesqueras del sindicato; y Germán Velasco, secretario de la sección Rawson, cuya flota fresquera también depende de la firma en negociación.
El gremio mantiene además una alerta por la eventual transferencia de cuota de merluza a la flota congeladora, que Flores identificó como el conflicto de fondo, junto con los reclamos de la flota tangonera.
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