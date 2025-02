El Gobierno nacional comenzó con su política de baja de impuestos, como las retenciones y los que tienen que ver con la compra de autos, y además se anunciaron novedades con relación al impuesto a las Ganancias. Según el contador y docente Marcelo Corbalán, “si uno hace una aplicada planificación fiscal va a poder bajar el monto”.

Según explicó el especialista, la tabla nueva determina que un soltero que tiene $2.230.000 de bruto no va a pagar el impuesto, y si estuviera casado y con dos hijos ese número se va a $2.900.000. “Siempre hay que analizar la situación particular, porque puede haber algunas variantes: si tengo una persona a cago, si mi pareja trabaja. Pero hay que saber que a partir de ahí se paga el impuesto a las Ganancias”, detalló.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Corbalán destacó no obstante que “los que sí es importante es que para llegar a eso número, hay deducciones que uno puede tener en cuenta que no van en el recibo de sueldo, que no te van a arreglar el problema pero te van a ayudar”.

Y explicó: “Por ejemplo los gastos en educación, las cuotas, las clases particulares, los útiles. Ahí tenés un tope de $1.600.000 al año en total. No es lo mismo un chico al colegio que tres. Este valor es en total. Lo mismo con el alquiler, que lo podés deducir hasta ese tope. Como los gastos en salud que no te cubren la obra social. O el servicio doméstico para el cual hay que tenerlo en blanco. Cada empleado tiene que ir cargando sus gastos mes a mes en la página web porque si no el empleador no sabe”.

Corbalán indicó que las deducciones se van sumando. “Si te pasás y la diferencia es de $500.000, vas a tener que pagar aproximadamente $35.000. Si te pasás en un $1.000.000 vas a pagar $150.000, porque va a subir la escala. Si te pasás en $3.00.000 vas a tener que pagar $715.000. Es proporcional y progresivo”, señaló.

No obstante, consideró que hay un punto “muy importante” que tiene que ver con “las percepciones para las compras en el exterior. Eso también lo vas a poder descontar. Si uno hace una aplicada planificación fiscal va a poder bajar el monto del impuesto a las Ganancias”.

A estas novedades, el contador sumó que “se están dando algunas cuestiones de baja de impuesto” y en ese sentido remarcó lo de las retenciones: “Son para algunas cuestiones de campo. ¿Por qué va a estos sectores? Porque tiene que ver con los dólares, porque el Gobierno necesita dólares. Fijate que para vos tener acceso a las bajas de las retenciones tenés que comprometerte a liquidar divisas en la mitad de tiempo que lo venías haciendo. Lo que sí no entiendo es por qué la pesca no”.

Por último Corbalán señaló que pasa lo mismo con la reducción de impuestos a la compra de autos: “Fíjate que son autos entre 40 y 70 millones de pesos. Y esto se está haciendo, como nunca antes, repartiendo el superávit”.