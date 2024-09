A través de un mensaje en sus redes sociales, el Presidente Javier Milei confirmó el veto total durante este martes, de la Ley de Financiamiento Universitaria que fue sancionada por el Senado. Sin embargo esta medida aún no es oficial y en ese sentido, desde el ámbito universitario comenzaron con las precauciones en caso de que esto ocurra.

Con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto que plantea un incremento de los recursos para las universidades nacionales, tanto para los salarios de los docentes y no docentes como para garantizar su funcionamiento.

Sobre esto, Alfredo Lazzeretti, rector de la UNMdP dialogó con El Marplatense y brindó la mirada desde el rectorado, respecto al posible veto: “Tiene impacto en ambos ejercicios fiscales. En primer lugar, todavía no está firmado formalmente así que veremos si eso se concreta pero todo parece indicar que si. Hay que esperar a ver que es lo que ocurre durante esta semana porque tiene 10 días hábiles para vetarla antes de que se promulgue automáticamente”, dijo.

Y siguió: "Hay que esperar a que el tiempo transcurra o en su defecto ver en el boletín oficial la firma del veto. Para mi sería un grave error, creo que es una muy mínima y que lo único que intenta es actualizar este salarios y becas estudiantiles porque los gastos de funcionamiento ya tienen una parcial. Por supuesto, el hecho de no producir ningún ajuste ni adecuación de los sueldos docentes y no docentes, lleva a que la proyección para el presupuesto 2025 sea muy baja, quedando lejos de lo que planteó el Consejo Interuniversitario Nacional".

VETO TOTAL — Javier Milei (@JMilei) September 13, 2024

"Hoy el presupuesto que mandó el Gobierno para el 2025, que no es más que la proyección de la masa salarial con los valores de septiembre, está en 3.8 billones de pesos. Hay una diferencia importante que está anclada en la salarial", agregó.

"Nosotros seguiremos como siempre hablando, trabajando. Si el Presidente veta la Ley, me imagino que esto va a volver al Congreso Nacional. Allí en la Cámara de Senadores la votación fue más que holgada, superó los dos tercios. En Diputados la situación está mucho más ajustada así que seguramente de efectivizarse, todos los rectores e integrantes de la comunidad universitaria, docentes, no docentes y estudiantes, comenzaremos a reunirnos con los legisladores electos en cada una de las Provincias. No hay que descartar que el día 24, cuando tengamos nuestra reunión del Comité Ejecutivo, surja la propuesta de una nueva marcha federal para ratificar que el sistema es un capital de toda la sociedad y de ningún gobierno", afirmó el referente de la UNMdP.

"Es un error vetar la Ley, genera un impacto a las arcas del gobierno nacional. El problema es que estando inclusive de acuerdo con tratar de tener un déficit cero, de no gastar más de lo que ingresa, tenemos que discutir en qué se gasta. Ahí si comienza una cuestión de prioridades porque si hay dinero para mejorar el armamento para mejorar el armamento de las fuerzas armadas o financiar los servicios de inteligencia, eso habla de las prioridades del gobierno cuando no hay dinero para dar un aumento razonable a los docentes universitarios o para mantener vivo y con vigencia el sistema de ciencia, tecnología e innovación", sentenció.

"Cualquiera que haya escuchado el discurso del presidente Javier Milei en el Congreso el pasado domingo, advertirá que en ningún momento habló de educación ni de salud pública. Ese es un dato sobre la mirada de quienes hoy tienen la responsabilidad de llevar adelante los destinos de la nación, en relación a la importancia que le dan a esos dos temas. De persistir en esta actitud, cuya manifestación sería vetar la Ley y dejar un presupuesto tan ajustado, evidentemente estamos bajo una situación que nos llevará a una disputa pública, que tendrá una expresión en la marcha federal, en la discusión en el Congreso para rechazar el veto. Será con todos los elementos que la democracia nos posibilita, vamos a manifestar la defensa de la educación pública en general y de la universitaria en particular", concluyó Lazzeretti.