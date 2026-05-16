Shakira recordó de forma muy emotiva a Gerard Piqué durante una entrevista exclusiva con Noticias Caracol. La artista colombiana habló sobre la fuerte conexión de su carrera con las Copas del Mundo y su nuevo lanzamiento musical, "Dai Dai", que es el tema oficial para el Mundial de Fútbol 2026.

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Al repasar sus icónicos éxitos mundialistas, la barranquillera se detuvo a hablar con nostalgia sobre el "Waka Waka" de Sudáfrica 2010 y aseguró que si no hubiera sido por esa canción, jamás habría conocido al padre de sus hijos.

Además, la cantautora resaltó que gracias a ese momento nacieron Milan y Sasha, a quienes llamó cariñosamente sus "waka-bebés", definiéndolos como lo mejor que le ha pasado en la vida y dejando atrás los momentos de roces que vivieron en el pasado.

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Además de referirse a su vida personal, la cantante confirmó en Caracol Televisión que donará el 100% de las regalías de su nueva canción al fondo de educación de la FIFA.

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