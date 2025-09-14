Fue en el último grupo, el de los más veloces, el de los 12 clasificados para la Copa de Oro, cuando en una apretada clasificación prevaleció el Campeón Julián Santero que le sacó el mejor provecho al Ford Mustang que le atiende el equipo Fispa Corse y se quedó con su primera “pole” de la temporada en el TC en el Autódromo de San Luis.

Santero, hacia el final de la tanda, redondeó una gran vuelta para marcar un tiempo de: 1.27.362/ 1000 en una pista que, producto del calor y la tierra suelta, fue cambiando con respecto a la primera sesión de entrenamientos donde se habían establecido tiempos más rápidos.

Segundo quedó Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro a solo 11/1000, tercero, Marcelo Agrelo, Toyota Camry a 139/1000, cuarto, Agustín Martinez, que con su Ford Mustang se mantuvo al frente hasta el último grupo y quedó a 372/1000 de Santero, quinto, Mariano Werner, también con Ford Mustang, a 389/1000.

El buen trabajo una vez más de Christian Ledesma que parece haber encontrado la mejor puesta a punto para su auto, volvió a llevarlo al sexto puesto de la tabla de tiempos por lo que será protagonista en el domingo desde los primeros movimientos del día y buscando la victoria que lo puede habilitar a pelear por el título de la temporada.

Con este resultado, Julián Santero estará largando desde el mejor lugar de la grilla en la primera serie que se correrá este domingo a partir de las 10.10 hs. junto a Agustín Martinez, ambos con Ford Mustang. La segunda batería se largará a las 10.35 hs. con Agustín Canapino y Mariano Werner en la primera fila, un viejo duelo en un renovado TC y a las 11.00 hs. se pondrá en marcha la tercera y última serie con Marcelo Agrelo y Christian Ledesma compartiendo la primera fila.

