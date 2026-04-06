El presidente de la Asociación Conductores Unidos, Facundo Setzes, participó este lunes de una nueva reunión de la comisión de Movilidad Urbana en el Concejo Deliberante de Mar del Plata, donde se analiza la regulación de las aplicaciones de transporte.

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Según explicó, el balance del encuentro fue “no del todo favorable”, aunque valoró que el tema esté siendo tratado. En ese sentido, sostuvo que avanzar hacia un marco normativo resulta positivo tanto para usuarios como para conductores, al brindar mayor claridad y seguridad en la actividad.

Sin embargo, cuestionó con dureza la exposición de referentes del sector de taxis y remises, entre ellos Cirone, Pablo Sánchez y Messina, a quienes acusó de mantener una postura contraria a la apertura del sistema.

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“Claramente atacaron al sector buscando oponerse y plantarse en una vereda enfrente, no desde una lógica inclusiva”, afirmó Setzes, y agregó: “Pretenden restringir la actividad para evitar la libre competencia del mercado, ignorando la voluntad de los ciudadanos que eligen las aplicaciones”.

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El dirigente también señaló que durante la reunión se difundieron conceptos erróneos sobre el funcionamiento de estas plataformas. “Hay mucha desinformación, no se han interiorizado de qué se trata esta modalidad y están queriendo instalar confusión”, sostuvo.

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En contraposición, remarcó que desde la asociación continuarán participando del debate con propuestas concretas. “Vamos a seguir exponiendo nuestros fundamentos para una regulación que garantice la seguridad de las personas y de quienes trabajan, sin defender intereses sectoriales”, expresó.

Finalmente, Setzes cuestionó la intención de establecer cupos para limitar la cantidad de conductores. “Esto de decidir quién trabaja y quién no es anticonstitucional y antidemocrático. No pueden ser ellos quienes controlen el mercado ni mantener un monopolio del transporte”, concluyó.