La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este jueves a las 12 con el objetivo de definir la agenda legislativa que el oficialismo impulsará durante las sesiones extraordinarias de febrero. El encuentro estará encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contará con la participación virtual del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Según trascendió, la reunión fue adelantada —estaba prevista para la semana próxima— y reunirá a los principales referentes del oficialismo, entre ellos Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Santiago Caputo y Patricia Bullrich. En un encuentro previo, el Gobierno había fijado como prioridades la reforma laboral y los cambios a la Ley Penal Juvenil, con la intención de avanzar en la baja de la edad de imputabilidad.

En paralelo, Patricia Bullrich mantuvo reuniones con los bloques dialoguistas del Senado, que reúnen a 44 senadores no kirchneristas. Tras el encuentro, la ministra aseguró que el acuerdo por la reforma laboral “está consolidado”, aunque reconoció reclamos puntuales y dejó abierta una nueva instancia de negociación para los próximos días.

En ese contexto, ganó fuerza la posibilidad de ampliar el temario con iniciativas vinculadas a la Emergencia Ígnea en la Patagonia, un reclamo impulsado por los gobernadores del sur ante los incendios forestales. La iniciativa podría convertirse en pieza clave de negociación para conseguir los votos necesarios que permitan avanzar con la reforma laboral.

El respaldo también llegó desde el PRO. Mauricio Macri apoyó públicamente el pedido de los mandatarios patagónicos y advirtió que ya se perdieron más de 230.000 hectáreas de patrimonio natural, en un escenario marcado por la sequía más prolongada desde 1965. “Se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades”, sostuvo.

Desde Chubut, el gobernador Ignacio Torres fue un paso más allá y pidió que el Congreso incorpore la figura de ecocidio al Código Penal, con penas severas para quienes provoquen incendios de manera intencional. El planteo respalda un proyecto presentado en el Senado por Edith Terenzi, que busca tipificar el daño ambiental grave e irreversible y fortalecer las sanciones frente a delitos ambientales.

Con este escenario, el Gobierno busca cerrar una agenda ambiciosa para febrero, en la que las reformas estructurales conviven con la urgencia ambiental y las negociaciones políticas necesarias para destrabar el debate en el Congreso.

