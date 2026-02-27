El proyecto de presupuesto, elevado por el Ejecutivo municipal, llega al Concejo tras varios pedidos de prórroga y rondas técnicas previas. Los concejales ahora deberán dar sanción definitiva a un documento que define cómo se distribuirán los recursos y gastos de la comuna para el año fiscal. La convocatoria formal pone en juego no solo el cálculo financiero sino también la política fiscal que regirá la administración local.

Uno de los puntos que generó debate en las últimas jornadas fue la actualización proyectada de la Tasa por Servicios Urbanos (TSU). El secretario de Legal, Técnica y Hacienda municipal confirmó una actualización estimada del 11% para los anticipos trimestrales, con ajustes posteriores sujetos a la inflación, en uno de los ejes más sensibles del esquema tributario para los contribuyentes locales.



La sesión se da en un escenario donde el oficialismo mantiene una mayoría consolidada en el recinto, pero las críticas de la oposición apuntan a la celeridad del tratamiento y el “bajo perfil” del debate técnico, más allá de las instancias formales de Audiencia Pública realizadas previamente.

Si bien la aprobación del Presupuesto 2026 suele ser un trámite anual clave en la vida institucional de la ciudad, este año se constituye como un termómetro político local para medir la capacidad de consenso entre el Gobierno municipal y los distintos bloques del Concejo Deliberante, en un contexto de demandas sociales crecientes y expectativas sobre la gestión de recursos públicos.

