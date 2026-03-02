En un momento de elevada tensión internacional por los conflictos entre Irán, Israel y Estados Unidos, la plataforma de Netflix ofrece varias ficciones que ayudan a contextualizar las causas y complejidades de esa disputa histórica, mezclando relatos dramáticos con elementos reales que permiten al público comprender mejor las fuerzas políticas y estratégicas en juego.

Una de las producciones destacadas es “The Spy”, una miniserie de seis episodios basada en la historia de Eli Cohen, un agente del servicio secreto israelí Mossad que se infiltró en Siria durante la década del 60 para obtener información clave en un contexto de rivalidades regionales y alianzas estratégicas. La trama muestra cómo las operaciones de inteligencia influyeron en la política de seguridad del Medio Oriente en una época donde Estados Unidos jugaba un papel importante como socio de Israel.

Otra serie que ayuda a interpretar las tensiones es “Fauda”, con cuatro temporadas disponibles, que sigue a un operativo israelí retirado que vuelve al servicio para enfrentar a un líder militante palestino considerado muerto. Aunque es una ficción, toma elementos de las experiencias de sus creadores para mostrar el impacto humano y la complejidad del conflicto entre Israel y Palestina.

Además, “Teherán” narra la historia de una agente del Mossad de origen iraní enviada a su ciudad natal con la misión de sabotear un sistema vinculado al programa nuclear de Irán, lo que desencadena una serie de eventos que reflejan las tensiones entre ambos países desde múltiples perspectivas. La serie explora tanto la dimensión geopolítica como los dilemas personales de sus protagonistas, enmarcando el enfrentamiento en términos más humanos y tecnológicos.

Estas tres propuestas de Netflix, disponibles en la plataforma, permiten a los espectadores acceder a diferentes miradas sobre un enfrentamiento que tiene raíces profundas y que se ha desarrollado durante décadas, combinando historia, espionaje y ficción para facilitar la comprensión de un tema complejo.

