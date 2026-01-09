El Teatro Tronador BNA abrió sus puertas para recibir a las figuras más relevantes que ya se encuentran realizando temporada en la ciudad, en el marco del Almuerzo de Apertura de la Temporada Mar del Plata 2026.

Sergio Palazzo, titular de La Bancaria a nivel nacional, dialogó con El Marplatense y puso el foco en el desarrollo hotelero del sindicato como una herramienta clave para el turismo interno y la economía local. “Mar del Plata es un destino elegido históricamente por los trabajadores y eso se sostiene, en gran parte, por la red de hoteles sindicales”, señaló.

El dirigente explicó que La Bancaria cuenta con un hotel propio en la ciudad y otros establecimientos en puntos turísticos estratégicos como Villa Gesell, Bariloche, Tafí del Valle y Buenos Aires. La política del gremio, detalló, fue invertir en infraestructura propia para responder a la demanda de los afiliados, evitando tercerizaciones y fortaleciendo una oferta estable que dinamiza el consumo en temporada.

En ese sentido, Palazzo subrayó que estas inversiones fueron posibles gracias a una administración sostenida de los recursos de la cuota sindical, lo que permitió construir y renovar complejos hoteleros. Incluso anticipó obras en marcha, como la reconstrucción del hotel en Bariloche y la refacción de una nueva propiedad en Villa Gesell, con horizonte de apertura en el corto plazo.

Además del impacto turístico, el titular de La Bancaria destacó la apertura de los espacios a la comunidad. “Nuestros hoteles cuentan con salones que se usan para conferencias y eventos, no solo del sindicato sino también para actividades abiertas”, explicó, vinculando el desarrollo hotelero con la agenda cultural local.

El encuentro más importante del teatro, organizado por Marcelo González, empresario y dueño del Teatro Tronador BNA, reunió a los grandes protagonistas del verano en una jornada de celebración, camaradería y expectativas renovadas para una temporada que se proyecta como una de las más sólidas y diversas del circuito teatral nacional.