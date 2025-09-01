El Servicio Meteorológico Nacional emitió doble alerta amarilla para Mar del Plata este lunes 1° de septiembre por tormentas fuertes y vientos intensos, lo que podría generar complicaciones en la ciudad y alrededores.

Durante la mañana se esperan lluvias fuertes con una probabilidad de precipitación entre el 70 y 100%, mientras que por la tarde continuarán en forma de lluvias aisladas (40-70%). Hacia la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con baja chance de lluvias (0-10%).

Las temperaturas estarán frescas, con una mínima de 11°C y una máxima que apenas alcanzará los 14°C.

El viento del sector norte soplará con intensidades de 32 a 41 km/h durante la mañana y la tarde, acompañado de ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Hacia la noche, rotará al oeste con menor intensidad (13 a 22 km/h).

El SMN recomienda precaución al circular, evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

