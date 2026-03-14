Senadores de los bloques de La Libertad Avanza y de la Unión Cívica Radical, junto a legisladores por Santiago del Estero, anunciaron que renunciarán al aumento de sus dietas aprobado en el Senado, tras el acuerdo salarial que impacta en los ingresos de la Cámara Alta.

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El incremento, que implica una suba acumulada de poco más del 12% entre diciembre de 2025 y abril de 2026, llevará las dietas de los senadores a más de 12 millones de pesos brutos. La información generó reacciones dentro del propio Congreso y varios legisladores comenzaron a comunicar públicamente que no aceptarán la mejora salarial.

El primer bloque en anunciarlo fue el de La Libertad Avanza, que informó que sus integrantes rechazarán el incremento, una postura que ya habían adoptado ante el ajuste anterior. Sin embargo, dentro del espacio hay situaciones diferentes, ya que solo cinco de los 21 integrantes pertenecían a la conformación previa del bloque y los otros 16 asumieron en diciembre con dietas superiores a los 10 millones de pesos brutos.

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Posteriormente, el bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara Alta comunicó que también se opondrá a percibir el aumento derivado de las paritarias del personal legislativo. En un comunicado señalaron “la negativa a percibir los aumentos resultado de las paritarias de los empleados legislativos”, y agregaron que, aunque esos incrementos son necesarios para los trabajadores, “no deberían implicar mejoras para los legisladores, en sintonía con el marco de razonabilidad y moderación que vivimos como sociedad”.

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A esa postura se sumaron los tres senadores por Santiago del Estero: Elia Esther del Carmen Moreno y Gerardo Zamora, del Frente Cívico por Santiago, y José Emilio Neder, del bloque justicialista, quienes presentaron una carta a la presidencia del Senado para rechazar el incremento.

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Sin embargo, fuentes parlamentarias remarcan que los legisladores no pueden renunciar formalmente a su dieta. Según explican, el salario está fijado por ley a través del sistema de módulos y no puede ser modificado individualmente. En ese marco, la única alternativa es cobrar el dinero y luego donarlo.

En esa línea se expresó la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien aclaró que no tiene intervención en la definición de los aumentos. A través de su cuenta en la red social X (Twitter), señaló: “IMPORTANTE. A los operadores malintencionados: Como Vicepresidente NO soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos”.

Villarruel también propuso que quienes no quieran percibir el incremento lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, entidad con la que el Senado firmó un convenio. “Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen (...) y queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento”, expresó.

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Mientras tanto, en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se abrió otro debate, ya que el incremento acordado para los trabajadores legislativos impacta automáticamente en las dietas de los senadores pero no en las de los diputados. Actualmente, si no hay cambios, los senadores pasarán a cobrar más de 12 millones de pesos brutos, mientras que los diputados perciben alrededor de 6,5 millones.

Desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, indicaron que el aumento acordado “es solo para los empleados”, en línea con el criterio aplicado por el Poder Ejecutivo Nacional de Argentina.

Fuente: con información de Infobae