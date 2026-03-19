Desde el oficialismo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió al cruce y defendió la postura del Ejecutivo.

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El planteo opositor se dio en medio de la creciente controversia por el token digital promocionado en su momento por el presidente Javier Milei, que derivó en investigaciones legislativas y cuestionamientos sobre posibles irregularidades. Legisladores reclamaron precisiones sobre el rol de funcionarios y la falta de respuestas oficiales ante el tema.

En ese contexto, Patricia Bullrich respaldó al Gobierno y relativizó las acusaciones. La funcionaria sostuvo que se trató de un error ya admitido y buscó contrastar la situación con prácticas de gobiernos anteriores. En su intervención, también apuntó contra el kirchnerismo y defendió al oficialismo frente a lo que consideró cuestionamientos “hipócritas”.

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La ministra, además, reiteró la defensa del presidente y su entorno frente a las sospechas vinculadas al caso $LIBRA, al tiempo que cuestionó el enfoque de la oposición en el tratamiento del tema dentro del Congreso.

Además, el debate incluyó cuestionamientos por el uso de vuelos oficiales, con críticas dirigidas a Manuel Adorni.

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El episodio refleja el clima de creciente confrontación política en el Congreso, donde el caso de la criptomoneda y las polémicas por los vuelos oficiales se convirtieron en nuevos ejes de disputa entre el oficialismo y la oposición.

Mientras tanto, el Gobierno intenta contener el impacto político de ambos temas, en un escenario donde las investigaciones legislativas y judiciales continúan avanzando y mantienen el tema en el centro de la agenda pública.