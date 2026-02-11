En un clima de alta tensión política y sindical, el Gobierno de Javier Milei busca dar el primer triunfo legislativo del año con la aprobación en el Senado de la reforma laboral. La sesión fue convocada para las 11 y, tras negociar 28 modificaciones con bloques aliados y gobernadores, el oficialismo asegura contar con los 37 votos necesarios para alcanzar la mayoría simple.

Ads

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, confirmó que uno de los cambios centrales fue la eliminación del capítulo de Ganancias, principal reclamo de los mandatarios provinciales. Con ese punto fuera del texto, el Gobierno espera que las objeciones provengan únicamente del kirchnerismo y la izquierda, mientras que el resto de los bloques acompañarían la iniciativa.

Entre los ejes del proyecto se destacan la redefinición del cálculo indemnizatorio, que excluye conceptos no mensuales como aguinaldo y vacaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado por empleadores y un nuevo esquema de actualización de créditos laborales atado al IPC más un 3% anual.

Ads

Puede interesarte

También se impulsa la registración laboral simplificada y digital ante ARCA, la habilitación voluntaria del banco de horas y cambios en el régimen de vacaciones, que podrán fraccionarse y tomarse entre octubre y abril.

La propuesta incorpora además un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral y otro para la Modernización e Inversión, orientados a promover empleo y reconversión productiva. A esto se suma una reducción de cargas sociales para nuevas contrataciones y la prelación de convenios de empresa sobre acuerdos nacionales. El texto deja asentado, asimismo, el compromiso de avanzar hacia una futura reforma fiscal integral en acuerdo con las provincias.

Ads

Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso se desarrolla una movilización convocada por la CGT , con adhesión de distintos gremios y organizaciones políticas. La central obrera cuestiona la iniciativa por considerar que limita la autonomía sindical, precariza condiciones laborales y reemplaza el esquema tradicional de indemnizaciones. Desde el Ejecutivo anticiparon que se aplicará el protocolo de seguridad para garantizar la circulación y evitar incidentes en una jornada que se perfila como una de las más intensas del año político.

Fuente: TN