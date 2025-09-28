La senadora bonaerense Gabriela Demaría (UxP) expresó su “preocupación” por la iniciativa del Gobierno nacional de derogar el régimen de Zona Fría en el Presupuesto 2026, medida que afectaría a más de tres millones de usuarios en la provincia de Buenos Aires.

El régimen vigente otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas para zonas con condiciones climáticas adversas, incluyendo a 77 municipios bonaerenses como Tandil, Olavarría, Azul y el Partido de La Costa.

Demaría advirtió que la eliminación del beneficio “golpeará a jubilados, familias de bajos ingresos y viviendas con menor capacidad de aislamiento térmico”, que quedarían expuestas a aumentos impagables en los servicios.

Desde la Casa Rosada argumentan que la medida busca sostener el equilibrio fiscal y forma parte del programa de racionalización de subsidios impulsado por Javier Milei. Sin embargo, dirigentes de la oposición remarcan que trasladar el costo a los hogares profundizará las desigualdades regionales.

El diputado marplatense Gustavo Pulti también cuestionó la iniciativa y señaló que los descuentos “no solo aliviaron el bolsillo de los hogares, sino que sostuvieron el consumo, apoyaron a las pymes y dinamizaron la economía local”.

El beneficio de Zona Fría fue creado en 2002 y ampliado en 2021 a nuevas regiones, alcanzando a 3,26 millones de usuarios en todo el país. Si prospera el proyecto oficial, solo 850 mil usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna conservarán el beneficio original, mientras que el resto pagará la tarifa plena.

Fuente: Diputados bonaerense