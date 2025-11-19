El sábado, cuatro equipos buscarán ser protagonistas de la definición del torneo pero, un par de horas después, solo dos sabrán que estarán en la final. Ambos partidos se jugarán en simultáneo y solo uno podrá repetir la presencia y hacerlo por tercera vez seguida en la instancia definitiva del campeonato.

Hay tres particularidades para este fin de semana de acción. Norte que intentará sacarse la espina y que la tercera sea la vencida, buscando la final y un triunfo en la misma. Las sedes que recibirán los duelos semifinales el sábado y los partidos preliminares.

En cancha de San Lorenzo, Deportivo Norte deberá superar a Banfield para llegar a otra definición por el título, el sábado a las 16.30. Mismo día y horario para San Isidro-Quilmes, en cancha de River.

Los preliminares no serán otros que las semifinales de la sexta categoría. Desde las 13.30, se enfrentarán Once Unidos y Banfield en San Lorenzo, mismo horario para el Kimberley-Alvarado que se jugará en la cancha de River.

