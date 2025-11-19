Semifinales confirmadas: cuándo y dónde se juega en Mar del Plata
La Liga Marplatense de Fútbol anunció la programación para la Primera División que busca a su campeón masculino.
El sábado, cuatro equipos buscarán ser protagonistas de la definición del torneo pero, un par de horas después, solo dos sabrán que estarán en la final. Ambos partidos se jugarán en simultáneo y solo uno podrá repetir la presencia y hacerlo por tercera vez seguida en la instancia definitiva del campeonato.
Hay tres particularidades para este fin de semana de acción. Norte que intentará sacarse la espina y que la tercera sea la vencida, buscando la final y un triunfo en la misma. Las sedes que recibirán los duelos semifinales el sábado y los partidos preliminares.
En cancha de San Lorenzo, Deportivo Norte deberá superar a Banfield para llegar a otra definición por el título, el sábado a las 16.30. Mismo día y horario para San Isidro-Quilmes, en cancha de River.
Los preliminares no serán otros que las semifinales de la sexta categoría. Desde las 13.30, se enfrentarán Once Unidos y Banfield en San Lorenzo, mismo horario para el Kimberley-Alvarado que se jugará en la cancha de River.
