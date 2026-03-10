El seleccionado femenino de Mar del Plata, dirigido por Marcelo Rodríguez y acompañado por Sol Pérez y Emiliano Fernández, retoma la actividad tras el parate del cuadrangular final del Torneo Provincial de Mayores organizado por la Federación Pampeana.



De cara al certamen provincial, este viernes 13 de marzo a las 18:30, en el predio de Aldosivi, el conjunto marplatense enfrentará a La Plata en una de las semifinales. En el otro cruce se medirán Tandil y la Liga del Sur.

La final se disputará el sábado 14 a las 20:30, mientras que el partido por el tercer y cuarto puesto está programado para las 18:30.



Detrás de este logro colectivo conviven trayectorias personales atravesadas por la constancia, el esfuerzo y la pasión por un deporte que durante años fue exclusivo de hombres.

En diálogo con El Marplatense, jugadoras y cuerpo técnico repasaron el camino que atravesaron hasta la actualidad y analizaron el impacto del proyecto impulsado por la Liga Marplatense.

En esta primera parte Marcelo Rodriguez director técnico del seleccionado femenino de fútbol habló sobre el presente del fútbol femenino y sobre la importancia de la difusión y el apoyo de los clubes.