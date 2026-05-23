Entre el 25 y el 29 de mayo de 2026 se desarrolla la Semana Mundial para la Seguridad Vial impulsada por Naciones Unidas, una campaña global que pone el foco en la reducción de siniestros mediante el uso seguro del espacio público, con especial énfasis en peatones y ciclistas bajo el lema “#SeguridadAPie #SeguridadEnBici”.

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El eje de la iniciativa se apoya en datos que reflejan la magnitud del problema: en Argentina se registraron 4060 muertes en el tránsito durante 2025, según estadísticas del Observatorio Vial Nacional actualizadas al 24 de abril de 2026. El informe detalla además que el 50% de los siniestros fatales ocurre en rutas, lo que evidencia la alta peligrosidad de estos corredores.

Otro dato relevante indica que el 60% de las muertes en el tránsito se produce a partir de colisiones, lo que posiciona a este tipo de impacto como el principal factor de mortalidad vial en el país.

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En la distribución por tipo de usuario, las motocicletas concentran el 46% de las víctimas fatales, seguidas por automóviles con el 23%, peatones con el 14% y bicicletas con el 5%, lo que confirma la vulnerabilidad de los usuarios de menor protección en el sistema vial.

Las estadísticas también muestran una fuerte concentración etaria: el grupo más afectado son los hombres jóvenes de entre 15 y 34 años, que constituyen el perfil predominante de víctimas fatales en el tránsito argentino.

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En cuanto a la temporalidad, los picos de siniestros se registran entre las 06:00 y las 07:00 y entre las 20:00 y las 21:00, franjas horarias que coinciden con los traslados laborales, educativos y sociales.

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En este contexto, la Asociación Civil Luchemos por la Vida desarrolla actividades junto a organizaciones y escuelas de todo el país para promover la educación vial y la reducción de riesgos, bajo la premisa de que la seguridad vial constituye un derecho humano y requiere políticas activas de prevención.

La campaña fue establecida en 2007 por la Organización de Naciones Unidas con el objetivo de generar conciencia global sobre la siniestralidad vial y promover sistemas de tránsito más seguros y responsables.

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Con información de DIB