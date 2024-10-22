El 29 de octubre es el Día Mundial del ACV, por tal motivo, la Sala de Neurología del HIGA Dr. Oscar E. Alende organizó actividades a realizarse en la semana con la colaboración de la Dirección del hospital y la Secretaría de Salud de Mar del Plata.

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Todos los días por la mañana en los servicios y en las salas de espera del Hospital Regional, estarán brindando espacios de promoción y prevención de los Accidentes Cerebrovasculares.

Respecto al cronograma, comentaron que inicia el lunes 28 en el CAPS de Batán, el día martes 29 en el UPA Alende, el día miércoles 30 en CAPS Ameghino, jueves 31 en UPA Alende y el viernes termina la semana con una jornada institucional en el Higa.

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Desde el Hospital Regional se busca que Mar del Plata aprenda a identificar precozmente los síntomas y sobre todo qué hacer ante esa situación, para tratar de evitar y/o reducir la discapacidad que provoca. Para esto es fundamental que toda la población sepa por qué el ACV se puede prevenir y de causarse se pueden mitigar notablemente los efectos.

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