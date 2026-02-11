Uno de los incidentes se registró en la intersección de Independencia y 11 de Septiembre, mientras que el otro ocurrió en Santiago del Estero y Belgrano, dos esquinas muy transitadas.

Tras lo sucedido, personal de Defensa Civil acudió a ambos lugares para asegurar las zonas afectadas y trabajar en el restablecimiento de la circulación. Las tareas incluyeron señalización preventiva y coordinación del tránsito, con el objetivo de evitar accidentes y ordenar el paso de vehículos y peatones mientras se desarrollaban las labores correspondientes.

Desde las autoridades recomendaron circular con precaución y, en lo posible, optar por vías alternativas hasta que la situación quede completamente normalizada.

Si bien no se informaron oficialmente las causas de la caída de los semáforos, todo indicaría que las ráfagas de viento que afectaron a la ciudad en las últimas horas habrían sido determinantes.

