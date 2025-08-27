Un total de 109 motos fueron secuestradas en distintos operativos realizados por el Cuerpo de Patrulla Municipal, en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las acciones se realizaron la última semana en diferentes barrios de la ciudad.

Los operativos se realizaron con el objetivo de reducir accidentes de tránsito, controlar el uso indebido de motocicletas y sancionar conductas que afecten la seguridad y la convivencia en el espacio público.

Los secuestros se llevaron a cabo debido a irregularidades como falta de documentación, infracciones de tránsito u otros incumplimientos a las normativas.

Desde la Secretaría de Seguridad, destacó que estos controles continuarán de manera regular “para prevenir conductas indebidas y promover una convivencia responsable” en General Pueyrredon.

