Un total de 2100 actas de infracción relacionadas con actividades como el trabajo de trapitos y limpiavidrios, y la aprehensión de 560 personas por diversos motivos, es el resultado de un balance de acciones realizadas durante 2024 y lo que va de 2025 por parte de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad.

Sobre las 2100 actas, destacaron que 929 fueron por acampe en la vía pública, 189 por actividades de limpiavidrios, 748 por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, 50 por uso indebido del espacio público y 255 por lavado de vehículos en la vía pública.

En cuanto a las personas infraccionadas, se contabilizaron 1516 casos, de los cuales 133 ocurrieron en 2024 y 1383 en lo que va de 2025. El informe de la Secretaría de Seguridad destaca además la reincidencia de algunos infractores, especialmente en el consumo de alcohol y la actividad de limpiavidrios, con casos de hasta 15 y 13 infracciones por persona.

Por otra parte, el Cuerpo de Patrulla Municipal intervino en la aprehensión de 560 personas durante este período, incluyendo contraventores y demorados por delitos. Además, 175 personas fueron demoradas por conducir con licencias apócrifas. Estas acciones se llevaron a cabo tanto en recorridos preventivos planificados como en respuesta a denuncias anónimas.

Las “denuncias de los vecinos, comerciantes y turistas fueron fundamentales”, indicaron desde el organismo, generando 4133 intervenciones a partir de reportes anónimos. La Municipalidad recuerda que estas situaciones pueden denunciarse las 24 horas a través de WhatsApp al número 2233406177, proporcionando ubicación y detalles para facilitar la intervención inmediata de los equipos municipales.

