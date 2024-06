Este domingo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires la lluvia enmarcó la carrera final de la quinta fecha del campeonato de Top Race Series.

La competencia se largó bajo una intensa lluvia y mientras Lucas Martínez y Lucas Bohdanowicz peleaban por liderar el pelotón, desde atrás Diego Verriello buscaba la oportunidad de comenzar a avanzar.

Así, cumplía la primera vuelta en el 5° lugar, posición que mantuvo hasta mitad de carrera, momento en el que pudo superar a su compañero de equipo Sami Mendaña y luego a Juan Cruz Roca.

El posterior despiste de Ulises Campillay y el problema de tracción que afectaba al auto de Lucas Martínez le permitieron alcanzar el 2° lugar en la última parte de la carrera.

De allí en más Diego Verriello comenzó a achicar la diferencia con Lucas Bohdanowicz logrando marca el récord de vuelta, con 2m14s776, al restar casi 8 minutos para el final.

Pero fue en este momento que la exigente carrera se neutralizó dando una nueva chance al piloto del equipo Octanos Competición.

Si bien lo intentó, no llegó a concretar el sobrepaso en los primeros metros por lo que Bohdanowicz, quien no desaprovechó la oportunidad, se volvió a escapar.

En los últimos giros el Fiat del marplatense le permitió mantener un gran ritmo, arribando 2° a la última bandera a cuadros del fin de semana.

Antes de los festejos del podio Verriello comentó: “No es fácil largar de la sexta posición y avanzar como avanzamos nosotros, creo que por ahí gastamos mucho el auto y nos costó bastante llegar hasta ahí, pero hicimos una linda carrera y con buenas maniobras. Quizás también un poco juega en contra no tener la goma nueva en esta situación, creo que por ahí no tenés el ritmo óptimo, pero gracias al trabajo de todo el equipo teníamos un auto muy bueno para avanzar. Llegamos a la primera curva, le hago la tijera a Mendaña y lo paso, una maniobra totalmente simple que salió muy linda, así que gracias a eso pudimos sacarnos a él de encima porque nos venía frenando. Después pudimos avanzar bastante más rápido”. Por otro lado, señaló que "la realidad es que venimos siempre con la idea de tratar de descontar, pero no se nos están dando las cosas. Justo esta carrera, que también por ahí fue la que clasificamos con un poco de diferencia, era la de la penalización, sumado a eso Martínez que era el candidato a ganar la carrera con lluvia evidentemente tuvo algún problema y no pudo ser así, es como que no se nos vienen dando las cosas tampoco a nosotros. Así que creo que en algún momento se va a revertir y haremos todo lo posible por sumar como lo hacemos siempre. Gracias a todo el Octanos, a toda mi familia, a toda la gente de Mar del Plata y a todos los que hacen posible que podamos estar acá presentes”, destacó el piloto de Top Race Series.

En el campeonato tras cinco fechas disputadas Lucas Bohdanowicz sigue liderando la tabla con 205 puntos, al tiempo que en el 2° lugar se ubica Diego Verriello con 151 unidades.

La sexta fecha se disputará en este mismo autódromo el fin de semana del 13 y 14 de julio, oportunidad en la que la categoría utilizará el Circuito N°7 del trazado porteño.