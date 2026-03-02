Atletico Mar del Plata marcó la goleada de la fecha frente a Al Ver Veras

La segunda fecha del Torneo Apertura “Marcelo Alejandroff” dejó emociones fuertes, goleadas y posiciones que comienzan a perfilar a los candidatos en ambas zonas.

Zona A: Alvarado y Racing marcan el camino

En la Zona A, los líderes son Alvarado y Racing, que resolvieron sus compromisos con autoridad. Alvarado superó 3 a 0 a Almagro Florida, mientras que Racing se impuso como visitante por 3 a 1 ante El Siciliano, mostrando contundencia fuera de casa.

En cancha de Kimberley, el Bicho Verde recibió a River en un duelo que prometía espectáculo. La visita manejó mejor la pelota y los tiempos del partido, aunque no logró sacar el cero en el marcador.

El campeón Quilmes volvió al triunfo en condición de visitante: con gol de Tarabini venció al siempre complicado San José y sumó tres puntos importantes.

Por su parte, Once Unidos dejó pasar una buena oportunidad en su cancha. Los de la avenida Paso se hicieron fuertes como visitantes y, con un doblete de Quintana y otro tanto de Areal, se llevaron la victoria por 3 a 1.

Zona B: cinco equipos con puntaje ideal

La Zona B muestra una paridad notable en lo más alto, con cinco equipos que ganaron sus dos partidos.

Atlético Mar del Plata volvió a golear y ratificó su poder ofensivo: fue 5 a 0 en cancha de Al Ver Verás, con tantos de Medina (en dos ocasiones), Carrique, Lucio Fernández y Agustín Jerez.

También ganó Boca, que se hizo fuerte en su casa y derrotó 4 a 1 a Unión, consolidando su gran arranque de torneo.

Círculo Deportivo, con goles de Pacheco y Norberto, superó 2 a 1 a Cadetes, que venía de golear a Norte en la primera fecha.

San Isidro también quiere dar pelea: venció 3 a 1 a Libertad y se sumó al lote de punta, mientras que el Monolito aún no logró sumar unidades.

En el clásico del puerto, Talleres se quedó con el duelo tras vencer 2 a 0 a Banfield, con goles de Paulsen y Carrizo. El Taladro venía de caer como local ante Boca.

La tercera fecha del Torneo Apertura se disputará el sábado 7 de marzo.

