El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el índice de salarios correspondiente al mes de agosto. En ese mes, en comparación con el anterior, se registró un crecimiento de alrededor del 2,4%. La cifra es, sin embargo, menor a la inflación del mismo mes, que fue del 4%.

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Según informaron desde el organismo, el índice de salarios del total registrado mostró ese suba como consecuencia del incremento de 2,8% del sector privado registrado y un aumento de 1,8% del sector público.

Asimismo, el índice de salarios total verificó un incremento de 2,4% en agosto de de julio como consecuencia de la suba de los salarios registrados de 2,4% y un aumento en los salarios del sector privado no registrado de 2,6%.

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Si se lo compara de forma interanual, el índice de salarios tuvo una suba de 42,4%, frente a una inflación que midió un 54,5%.

#DatoINDEC

El índice de salarios aumentó 2,4% en agosto de 2019 respecto del mes previo y 42,4% interanual https://t.co/07BMnc9hby pic.twitter.com/wIvziAlrKL — INDEC Argentina (@INDECArgentina) 31 de octubre de 2019

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