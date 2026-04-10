Entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2025, el ingreso per cápita familiar en la Argentina urbana creció en todos los deciles de la población, superando la evolución de la Canasta Básica Total (CBT), según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, lo que implicó una “mejora real” en la capacidad de compra de los hogares.

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El crecimiento de los ingresos fue progresivo, con mayores incrementos en los estratos más bajos. El segundo decil registró la mayor variación real (+43,3%), seguido por el tercero (+37,0%), mientras que los deciles medios, del quinto al octavo, crecieron entre 30,8% y 32,3%. El decil más alto presentó el menor incremento (+29,9%), configurando un patrón distributivo favorable.

Este comportamiento se reflejó, según el informe del INDEC, en una reducción de la desigualdad. El coeficiente de Gini descendió de 0,435 en el cuarto trimestre de 2023 a 0,427 en el mismo período de 2025, evidenciando una leve compresión de las diferencias de ingresos.

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No obstante, la estructura distributiva se mantuvo concentrada. La brecha entre las medianas del decil más alto y el más bajo se sostuvo en 13 veces en ambos períodos, lo que indica que las mejoras, si bien significativas, no modificaron de manera sustancial la desigualdad estructural.

El informe concluye además que el incremento más acelerado de los ingresos en los sectores de menores recursos resulta consistente con la caída de los niveles de pobreza observada durante el período, aunque los especialistas advierten que la reducción de la desigualdad requiere continuidad en el tiempo para consolidar cambios estructurales.

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