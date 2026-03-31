En un contexto donde la preparación ante emergencias médicas empieza a ocupar un lugar cada vez más

importante en distintos ámbitos laborales, Segumar Seguridad llevó adelante una capacitación integral para todo su personal en maniobras de RCP y uso de desfibrilador externo automático (DEA), en conjunto con Fundación Desfibrilar.

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La iniciativa no pasó desapercibida dentro del sector. Si bien la seguridad privada suele asociarse

principalmente con la prevención, el control y la protección de bienes, cada vez cobra más fuerza una

mirada más amplia, en la que también se vuelve indispensable saber actuar cuando una persona atraviesa

una situación límite.



En ese marco, la decisión de Segumar de capacitar a la totalidad de su equipo marca una postura concreta: entender la seguridad no solo como una tarea vinculada al resguardo patrimonial, sino también como un compromiso real con el cuidado de la vida.

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La formación estuvo orientada a brindar herramientas prácticas para reconocer una emergencia, intervenir

con rapidez y aplicar maniobras que pueden resultar decisivas hasta la llegada del servicio médico. En

casos de paro cardiorrespiratorio, los primeros minutos son fundamentales, y contar con personal

entrenado puede hacer una diferencia determinante.



Desde esa perspectiva, la acción impulsada por Segumar adquiere un valor especial. Su personal

desarrolla tareas en espacios donde circulan diariamente vecinos, trabajadores, clientes y familias, por lo

que la posibilidad de brindar una primera respuesta ante una urgencia médica deja de ser un aspecto

secundario para convertirse en una capacidad altamente relevante.

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La capacitación junto a Fundación Desfibrilar también deja ver una línea de trabajo que la empresa busca

consolidar: una concepción de la seguridad más integral, donde la prevención convive con la preparación,

la reacción y el compromiso humano.



Lejos de tratarse de una acción aislada, la medida refleja una decisión institucional que apunta a fortalecer

el rol del personal en situaciones que exceden la función tradicional de vigilancia. En otras palabras, no se

trata solamente de estar presentes para prevenir un hecho delictivo, sino también de poder intervenir

cuando la urgencia exige actuar con conocimiento, criterio y rapidez.



En tiempos en los que muchas empresas todavía no incorporan este tipo de formación a sus equipos, la

iniciativa de Segumar pone el foco en una discusión que empieza a ganar espacio: la importancia de

construir entornos más preparados y organizaciones más comprometidas con la seguridad de las personas en un sentido amplio.

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Con este paso, Segumar no solo refuerza la capacitación de su estructura operativa, sino que también deja en claro una mirada empresarial basada en la responsabilidad, la prevención y el compromiso con la

comunidad. Porque en determinadas circunstancias, saber qué hacer en los primeros minutos no es un

detalle: puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.