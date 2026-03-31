Segumar capacitó a todo su personal en RCP y uso de DEA junto a Fundación Desfibrilar
La empresa llevó adelante una capacitación integral para todo su equipo, reforzando una visión de la seguridad que también pone el foco en el cuidado de la vida y la respuesta ante emergencias.
En un contexto donde la preparación ante emergencias médicas empieza a ocupar un lugar cada vez más
importante en distintos ámbitos laborales, Segumar Seguridad llevó adelante una capacitación integral para todo su personal en maniobras de RCP y uso de desfibrilador externo automático (DEA), en conjunto con Fundación Desfibrilar.
La iniciativa no pasó desapercibida dentro del sector. Si bien la seguridad privada suele asociarse
principalmente con la prevención, el control y la protección de bienes, cada vez cobra más fuerza una
mirada más amplia, en la que también se vuelve indispensable saber actuar cuando una persona atraviesa
una situación límite.
En ese marco, la decisión de Segumar de capacitar a la totalidad de su equipo marca una postura concreta: entender la seguridad no solo como una tarea vinculada al resguardo patrimonial, sino también como un compromiso real con el cuidado de la vida.
La formación estuvo orientada a brindar herramientas prácticas para reconocer una emergencia, intervenir
con rapidez y aplicar maniobras que pueden resultar decisivas hasta la llegada del servicio médico. En
casos de paro cardiorrespiratorio, los primeros minutos son fundamentales, y contar con personal
entrenado puede hacer una diferencia determinante.
Desde esa perspectiva, la acción impulsada por Segumar adquiere un valor especial. Su personal
desarrolla tareas en espacios donde circulan diariamente vecinos, trabajadores, clientes y familias, por lo
que la posibilidad de brindar una primera respuesta ante una urgencia médica deja de ser un aspecto
secundario para convertirse en una capacidad altamente relevante.
La capacitación junto a Fundación Desfibrilar también deja ver una línea de trabajo que la empresa busca
consolidar: una concepción de la seguridad más integral, donde la prevención convive con la preparación,
la reacción y el compromiso humano.
Lejos de tratarse de una acción aislada, la medida refleja una decisión institucional que apunta a fortalecer
el rol del personal en situaciones que exceden la función tradicional de vigilancia. En otras palabras, no se
trata solamente de estar presentes para prevenir un hecho delictivo, sino también de poder intervenir
cuando la urgencia exige actuar con conocimiento, criterio y rapidez.
En tiempos en los que muchas empresas todavía no incorporan este tipo de formación a sus equipos, la
iniciativa de Segumar pone el foco en una discusión que empieza a ganar espacio: la importancia de
construir entornos más preparados y organizaciones más comprometidas con la seguridad de las personas en un sentido amplio.
Con este paso, Segumar no solo refuerza la capacitación de su estructura operativa, sino que también deja en claro una mirada empresarial basada en la responsabilidad, la prevención y el compromiso con la
comunidad. Porque en determinadas circunstancias, saber qué hacer en los primeros minutos no es un
detalle: puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
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