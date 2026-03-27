Más allá del impacto directo en el bolsillo, desde el sector de expendio de combustibles ponen el foco en la dinámica que están teniendo los precios en las últimas semanas. Según explicó Patricio Delfino, el comportamiento actual está marcado por incrementos “graduales pero constantes”, con subas que oscilan entre el 0,5% y el 1% diario.

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Este esquema, poco habitual en comparación con ajustes más espaciados, genera una sensación de actualización permanente en los surtidores. “Seguimos con la misma rutina de aumentos diarios”, señaló, remarcando que no se trata de un salto puntual sino de una tendencia sostenida.

Al analizar el acumulado, Delfino detalló que, al 26 de marzo, los combustibles de mayor calidad —como la nafta premium y el gasoil de alta gama— registraron aumentos cercanos al 13% respecto a fines de febrero. En contraste, los productos más económicos, como la nafta súper y el gasoil común, evidenciaron subas aún mayores, en torno al 18%.

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Otro de los puntos que destacó es la diferencia entre el mercado minorista y el mayorista. En este último, los incrementos fueron considerablemente más fuertes, alcanzando alrededor del 38%. Si bien partían de valores más bajos, el salto fue mucho más pronunciado, lo que anticipa posibles presiones futuras sobre los precios al público.

En cuanto a las causas, el dirigente vinculó directamente la situación con el contexto internacional. La persistencia de conflictos bélicos —que impactan en el valor del petróleo— y la falta de señales positivas hacen difícil proyectar una baja en el costo de la materia prima en el corto plazo.

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A esto se suma, según indicó, la ausencia de medidas que amortigüen el impacto, como una eventual reducción impositiva. “No hay ninguna buena noticia con respecto a la guerra, ni tampoco señales locales que apunten a morigerar estas subas”, resumió.

En este escenario, la incertidumbre es el factor dominante. Delfino advirtió que, de no mediar un cambio en el contexto global, no está claro hasta cuándo se sostendrá esta tendencia de aumentos progresivos, que por ahora parece no encontrar un techo definido.