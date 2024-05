El jefe de la Departamental de Mar del Plata, José Luis Segovia fue detenido este miércoles junto a otros policías en el marco de una investigación que lleva adelante la justicia Provincial.

Según fuentes consultadas consignaron que “Segovia resultó aprehendido junto al policía provincial Gastón Moraña, dictado por la Justicia de Garantías , el policía federal Nicolás Rivademar, el ex DDI y ex policía Javier Martín González y el abogado Lautaro Resúa, de quien hasta el momento no se pudo hallar su paradero”.

Luego lo llevaron detenido y fue retirado de la Sede de la Policía Departamental de Mar del Plata esposado.

La imagen forma parte de años de investigación en una causa donde está acusado de encubrimiento agravado, estafas procesales y asociación ilícita.

Asimismo, se conoció que Segovia pasó la noche en Balcarce y cerca del mediodía será trasladado a Tribunales para prestar declaración junto a su abogado Martín Bernat.

En tanto, Resúa declaró en la tarde de ayer y también permanece detenido.

Fuente: Noticias&Protagonistas