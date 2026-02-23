Desde principios de este mes, una inteligencia artificial desarrollada por el gigante tecnológico chino ByteDance , propietario de TikTok, ha generado videos con un nivel de realismo audiovisual inusual a partir de indicaciones de texto e imágenes. El modelo, llamado Seedance 2.0, permite generar breves secuencias tipo cinematográficas con calidad sorprendente, incluso con movimiento de cámara, efectos de sonido y personajes que parecen salidos de filmes reales.

Ads

En pocos días, videos creados con esta herramienta circularon en redes mostrando escenas como peleas ficticias entre estrellas de Hollywood o secuencias de acción con personajes populares, que muchos usuarios dijeron no poder distinguir de grabaciones auténticas.

La irrupción de Seedance ha despertado debate en la industria audiovisual global. Organizaciones como la Motion Picture Association (MPA) y grandes estudios cinematográficos han enviado cartas de cese y desistimiento a ByteDance, al considerar que la inteligencia artificial reproduce obras protegidas por derechos de autor sin autorización y podría estar utilizando material para entrenar el modelo sin permiso de los titulares de las franquicias.

Ads

Aunque ByteDance afirma que respeta la propiedad intelectual y está atendiendo las preocupaciones planteadas, el lanzamiento de Seedance 2.0 ha puesto en evidencia tensiones entre innovación tecnológica y protección de contenidos creativos tradicionales. Además de los reclamos legales, el avance de esta IA plantea preguntas más amplias sobre el futuro de la producción audiovisual y el impacto de las herramientas generativas en los modelos tradicionales de cine y televisión.

Ads