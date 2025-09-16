En un operativo realizado en un predio de la avenida Colón al 12.100, personal policial desbarató un desarmadero clandestino de automóviles y aprehendió a un hombre de 32 años.

El procedimiento se llevó a cabo este lunes por efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12ª, con apoyo de la Comisaría 1ª, en el marco de una investigación por robos de vehículos. La diligencia fue ordenada por la UFI ODePA a cargo de la Dra. Lorena Hirigoyen y el Juzgado de Garantías Nº 5, encabezado por el Dr. Gabriel Bombini.

En el lugar se constató un desarmadero a cielo abierto donde se hallaron un Peugeot 206 sin patente con motor perteneciente a un Peugeot 207 robado en octubre de 2024; un Renault Clío sin dominio con secuestro activo por robo de marzo de 2025; un motor de Peugeot 206 con pedido de secuestro por robo agravado automotor de diciembre de 2023; y una chapa patente MYS630 correspondiente a un Peugeot 408 denunciado como sustraído en abril de 2024.

Además, se secuestraron autopartes de un Renault Megane, tres teléfonos celulares, anotaciones de chasis y tres llaves de ignición sin marca visible.

Todo el material quedó incautado y será analizado en el marco de la investigación. El hombre detenido fue notificado de la formación de causa por encubrimiento e infracción a a la Ley 25.761 y, por disposición de la Justicia, trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, donde quedó alojado.

