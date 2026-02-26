Personal de la Comisaría 13ª secuestró un motovehículo utilizado para la comisión de un robo ocurrido el 14 de enero, tras tareas investigativas, análisis de filmaciones y recolección de testimonios.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N°3 y se concretó en el playón de Tránsito Municipal, donde se encontraba el rodado.

El vehículo secuestrado es una motocicleta marca Mondial 110 cc, que era utilizada por un hombre de 39 años imputado en una causa por robo. El motovehículo quedó a disposición de la Justicia, a la espera de la correspondiente orden de decomiso.

El procedimiento se desarrolló con intervención de la UFI ODCPA, en el marco de una investigación que continúa en trámite.

