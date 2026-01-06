Un allanamiento realizado en la zona de Estación Chapadmalal permitió el secuestro de un machete y prendas de vestir en el marco de una causa por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, tras un hecho ocurrido el pasado jueves 1.

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado en calle 22 entre 5 y 7, luego de tareas investigativas llevadas adelante por personal del Destacamento Estación Chapadmalal y el Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Octava, con apoyo del Grupo de Irrupción GAD, con el aval de la Fiscalía a cargo de Carolina Castañeda

La causa se originó el 1 de enero, cuando un hombre de 31 años denunció haber sido amenazado de muerte alrededor de las 02:00 mientras se encontraba en la intersección de las calles 22 y 1, en Estación Chapadmalal. Según la denuncia, la víctima mantuvo una confrontación con un sujeto conocido como “Cachín”, quien se hallaba acompañado por otro individuo y habría empuñado un arma de fuego durante las amenazas.

Tras la denuncia, se realizaron las actuaciones de rigor y se solicitó una restricción de acercamiento, además de las medidas judiciales correspondientes. Con los elementos de prueba reunidos, la Justicia autorizó el allanamiento que derivó en el secuestro de un machete de aproximadamente 50 centímetros de largo, de color negro, una campera y un pantalón jogging, todos elementos de relevancia para la causa.

Las prendas secuestradas habrían sido utilizadas por uno de los imputados, un hombre de 28 años, el día del hecho. En la causa también se encuentra imputado un segundo hombre, de 36 años.

La fiscal Castañeda dispuso notificar a ambos imputados por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, así como la vigencia de la restricción de acercamiento. Asimismo, se otorgó la libertad de los involucrados en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.