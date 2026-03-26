En el marco de una causa por extorsión, personal de la Comisaría Sexta, con apoyo del Grupo GAD, realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Estación Norte, donde identificó a un hombre de 54 años y secuestró 22 municiones calibre 9 mm, sin que se dispusieran medidas restrictivas de la libertad.

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El procedimiento fue llevado a cabo en 1º de Mayo al 1200 por el Gabinete Técnico Operativo en cumplimiento de una orden de allanamiento, registro, secuestro y requisa personal emitida por el Juzgado de Garantías Nº5.

Durante la diligencia, los efectivos incautaron municiones en buen estado de uso y conservación, en el marco de una investigación iniciada por un hecho ocurrido en noviembre de 2025.

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Según la denuncia, una joven de 23 años fue amenazada en su lugar de trabajo por un individuo que le exigía dinero, en el contexto de un conflicto vinculado a un familiar de la víctima.

Tras la intervención, se mantuvo comunicación con la UFIJE Nº12, desde donde se dispuso notificar al imputado de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de extorsión. No se adoptaron medidas restrictivas de la libertad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 del mismo cuerpo legal.

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