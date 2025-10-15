El secuestro de un centenar de dosis de cocaína fraccionada y más de un kilogramo de sustancias de corte, además de la detención de un hombre, fue el saldo que dejaron múltiples operativos realizados por la Policía Federal y que tuvieron como objetivo un búnker que funcionaba en la zona del puerto.

En los operativos participaron Policía Federal a través de la D.U.O.I.E. Mar del Plata, con la colaboración de la División Comunicaciones Mar del Plata y la U.T.I.F. Mar del Plata de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación.

En total fueron dos allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías N°5 a cargo de Gabriel Bombini, tras más de tres meses de investigación conjunta con la Fiscalía de Estupefacientes dirigida por Daniela Ledesma.

Según indicaron fuentes policiales, los allanamientos -realizados de manera simultánea- tuvieron lugar en un punto de comercialización de estupefacientes que operaba como búnker en la zona del puerto de la ciudad. La pesquisa permitió identificar y desarticular esta estructura ilegal dedicada a la venta de drogas.

Como se indicó, se secuestraron más de un centenar de dosis de cocaína fraccionada para su comercialización, junto con más de un kilogramo de sustancias de corte. Además, se detuvo a un masculino mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia.

Desde la Policía Federal Argentina, se resaltó que este procedimiento se enmarca en las “acciones y lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional, y forma parte del trabajo orientado a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.