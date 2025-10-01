El Ministerio de Seguridad Nacional, en el marco de una investigación llevada adelante por la Gendarmería Nacional Argentina, logró desarticular la logística de una banda narcocriminal que intentaba trasladar más de 400 kilos de cocaína camuflada en un cargamento de bananas.

El operativo, desarrollado por el Escuadrón de Operaciones Antidrogas, culminó con la detención de cuatro personas, tres de nacionalidad boliviana y otra argentina, y el secuestro de 444 kilos de cocaína, distribuidos en 420 paquetes.

La investigación permitió establecer que los narcotraficantes realizaban el traspaso de la droga desde un camión con patente boliviana hacia una camioneta Chevrolet S10, en un domicilio de la localidad bonaerense de Monte Grande.

La camioneta fue interceptada a nueve cuadras del lugar, con 14 bolsas tipo arpillera que contenían los paquetes de estupefaciente. Y en simultáneo, sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas, fue interceptado el camión que se dirigía hacia el Mercado Central con el cargamento de frutas.

Por orden del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, el procedimiento fue trasladado a la Escuela de Gendarmería “General Martín Miguel de Güemes”, donde se realizó la apertura de los bultos y se constató el resultado positivo para cocaína.

Asimismo, se llevaron adelante allanamientos en Monte Grande y Ezeiza, donde secuestraron un celular, un GPS, dos vehículos y documentación de interés para la causa.