En el marco de los controles de orden público, la Municipalidad de General Pueyrredon informó que durante enero se secuestraron 300 motos por diversas infracciones a la normativa vigente en distintos puntos de la ciudad.

Ads

Los operativos estuvieron a cargo de la Secretaría de Seguridad de General Pueyrredon, a través del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y la Dirección de Tránsito, con el acompañamiento de fuerzas de seguridad. Las acciones se desplegaron en barrios con alta circulación y zonas donde se detectaron maniobras peligrosas.

Según detallaron desde el Municipio, los controles apuntan a garantizar el orden en la vía pública, reducir los siniestros viales y prevenir el uso indebido de motocicletas, además de frenar conductas delictivas asociadas a estos vehículos.

Ads

Puede interesarte

Desde la gestión remarcaron que se trata de una política sostenida, especialmente reforzada durante la temporada de verano, cuando aumenta el tránsito y la circulación de motos en la ciudad.

Las autoridades indicaron que los operativos continuarán durante las próximas semanas y recordaron la importancia de circular con la documentación correspondiente, casco obligatorio y respetando las normas de tránsito.

Ads

El objetivo, señalaron, es promover una convivencia más segura en el espacio público y disminuir los riesgos tanto para conductores como para peatones.