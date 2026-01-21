Secuestraron más de 300 motos por infracciones en lo que va de enero
Desde la Secretaría de Seguridad buscan prevenir picadas ilegales, reducir accidentes y disuadir conductas delictivas vinculadas al uso de motos.
En el marco de los controles de orden público, la Municipalidad de General Pueyrredon informó que durante enero se secuestraron 300 motos por diversas infracciones a la normativa vigente en distintos puntos de la ciudad.
Los operativos estuvieron a cargo de la Secretaría de Seguridad de General Pueyrredon, a través del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y la Dirección de Tránsito, con el acompañamiento de fuerzas de seguridad. Las acciones se desplegaron en barrios con alta circulación y zonas donde se detectaron maniobras peligrosas.
Según detallaron desde el Municipio, los controles apuntan a garantizar el orden en la vía pública, reducir los siniestros viales y prevenir el uso indebido de motocicletas, además de frenar conductas delictivas asociadas a estos vehículos.
Desde la gestión remarcaron que se trata de una política sostenida, especialmente reforzada durante la temporada de verano, cuando aumenta el tránsito y la circulación de motos en la ciudad.
Las autoridades indicaron que los operativos continuarán durante las próximas semanas y recordaron la importancia de circular con la documentación correspondiente, casco obligatorio y respetando las normas de tránsito.
El objetivo, señalaron, es promover una convivencia más segura en el espacio público y disminuir los riesgos tanto para conductores como para peatones.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión