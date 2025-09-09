Prefectura Naval Argentina asestó un importante golpe al narcotráfico al secuestrar más de 173 kilos de cocaína, 177 ampollas de fentanilo y 14 de etilefrina en un patrullaje nocturno realizado en Corpus, Misiones, sobre la costa del río Paraná. El operativo, llevado a cabo por efectivos de la fuerza, permitió desarticular un intento de ingreso ilegal de drogas desde Paraguay.

El procedimiento comenzó cuando los agentes detectaron el cruce irregular de un bote a motor desde Paraguay, a la altura del kilómetro 1674 del río Paraná, en la zona conocida como Puerto Menocchio. Según el reporte, la embarcación llegó a territorio argentino, descargó bultos y regresó rápidamente a su país de origen. Al inspeccionar el lugar, los efectivos hallaron doce bultos abandonados en la costa.

Tras la requisa, se confirmó que los bultos contenían 255 paquetes de cocaína, con un peso total superior a los 173 kilos, además de 177 ampollas de fentanilo y 14 de etilefrina, ambas de 0,05 miligramos, de la marca Prinosil, producida por el laboratorio Quimfa en Asunción, Paraguay. El cargamento fue valuado en casi 500 millones de pesos, según fuentes oficiales.

La Justicia Federal de Oberá, a cargo de la Fiscalía y el Juzgado Federal, ordenó el secuestro inmediato del material incautado. Las pericias, encomendadas a la Policía de Misiones, buscan determinar el destino final de la droga y si se trata de un producto falsificado o proveniente del laboratorio paraguayo. En 2021, Quimfa había denunciado ante Vigilancia Sanitaria y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) la circulación de un medicamento clonado con su marca.

Este descubrimiento se da en el marco de una crisis con el fentanilo, un opioide relacionado con 96 muertes en Argentina por contaminación.

Fuente: con información de TN