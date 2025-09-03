La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad- llevó a cabo en agosto distintos operativos en diferentes barrios de la ciudad.

El objetivo fue garantizar el orden en la vía pública, reducir los accidentes de tránsito, prevenir el uso indebido de las motos y frenar conductas indebidas o delictivas vinculadas a estos vehículos.

En este contexto, se secuestraron un total de 634 motos por diversas infracciones a la normativa vigente.

Cabe recordar que estos operativos forman parte de una política sostenida de la gestión municipal, que busca garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, reforzar la seguridad y promover la convivencia en el espacio público.

