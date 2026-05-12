La Municipalidad de General Pueyrredon informó que durante abril fueron secuestradas 447 motocicletas en el marco de una serie de operativos de control desarrollados en distintos sectores de Mar del Plata.

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Las acciones estuvieron coordinadas por la Secretaría de Seguridad, a través del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y la Dirección de Tránsito, con el acompañamiento de fuerzas policiales y de seguridad.

Según detallaron desde el Municipio, los controles tuvieron como objetivo prevenir picadas ilegales, evitar maniobras peligrosas y controlar el uso irregular de motocicletas en la vía pública. Además, señalaron que los procedimientos buscan disuadir conductas que puedan derivar en situaciones delictivas.

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Como resultado de los operativos, fueron retenidas 447 motos por distintas infracciones a la normativa vigente. Los controles se realizaron en diferentes barrios y puntos estratégicos de la ciudad a lo largo de todo el mes.

Desde la comuna indicaron que este tipo de acciones forman parte de una política sostenida para fortalecer la seguridad urbana, garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y promover una convivencia más ordenada en el espacio público.

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