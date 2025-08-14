Durante una recorrida preventiva, personal policial detectó a un motociclista que circulaba en contramano. Al detener su marcha para solicitarle la documentación, se constató que el rodado carecía de seguro y el conductor no poseía licencia de conducir.

Ante la infracción, se procedió al secuestro de la moto y al labrado de las actas correspondientes. Sin embargo, mientras se realizaba el procedimiento, el conductor intentó escapar llevándose la moto.

La rápida intervención de una sargento permitió reducirlo y bajarlo del rodado, evitando la fuga. Finalmente, el infractor se retiró del lugar dejando la documentación en poder de los efectivos.

El procedimiento quedó registrado bajo un acta T5 y la moto fue trasladada junto con la documentación al playón de 3 Arroyos.

