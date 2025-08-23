Un auto que era utilizado como remise y había sido robado esta mañana, fue recuperado por personal policial durante un operativo realizado en Garay y Calaza. Además, en el acto se demoró a un menor de 15 años, que iba conduciendo el vehículo.

El hecho se registró a primera hora de esta mañana en Bouchard al 11200, cuando un chofer de 67 años de la empresa de remises “Paso Cars” fue abordado por cinco masculinos, uno de ellos aparentemente armado, quienes le sustrajeron el vehículo y huyeron por Yapeyú en dirección a Vértiz.

Con participación de personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 11ª, con apoyo de la Comisaría 12ª, se llevó adelante una investigación que pudo detectar que el automóvil robado se estaba uniendo a la “Caravana de Alvarado”, que iba rumbo al partido que se jugó hoy en el Minella.

El operativo llevó a Garay y Calaza, donde el vehículo fue localizado e interceptado. El acompañante del conductor logró escapar a pie, pero el menor de 15 años que manejaba fue reducido rápidamente por el personal policial.

Fuentes policiales indicaron que por motivos de seguridad, y “debido a la aproximación hostil de hinchas”, las fuerzas policiales abandonaron el lugar con el menor aprehendido y el vehículo secuestrado.

Con la participación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, a cargo de Marcelo Yanez Urrutia, se dispuso la notificación de formación de causa al menor y su posterior entrega a su progenitor.

Por su parte, Joaquín Morán, de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor, ordenó la restitución del Chevrolet Prisma a su propietario.